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المنصوري تلغي 19 وكالة حضرية

منذ 5 دقائق
أنقذت 1000 مشروع من الضياع وبشرت المدن الكبرى بتصاميم تهيئة جديدة قررت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، إحداث 12 وكالة حضرية، وحذف 19 أخرى من أصل 29 وكالة منتشرة على طول خريطة الوطن، بتحيين وتغيير المرسوم المنظم لها. وحملت الوزيرة، المرشحة لقيادة “البام” بعد حقبة وهبي، النبأ نفسه،أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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