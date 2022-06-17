الأولى
مشاريع وهمية للمبادرة أمام القضاء
انتهت مطاردة عامل إقليم العرائش لرئيس تعاونية وجمعية، بعد مصادقته على مشاريعه المدرة للدخل، ورفضه الرد على عامل الإقليم، بعد تحويل مبالغ مالية إليه في إطار تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (انتهت) بشكاية لمسؤول الإدارة الترابية به للنيابة العامة وينتصب طرفا مطالبا بالحق المدني، لكن الأبحاث تحولت من ابتدائيةأكمل القراءة »
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