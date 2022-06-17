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قمة تنسيق استخباراتي مغربي أمريكي

منذ 5 دقائق
زيارة عمل لمدير عام الأمن ومراقبة التراب الوطني إلى “سي إي آ” و “إف بي أي” أجرى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بحر الأسبوع الجاري، زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد أمني كبير، شملت أجندته مباحثات مع كبار المسؤولين في الاستخبارات الوطنية الأمريكية،أكمل القراءة »


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