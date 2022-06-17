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سلفيون “يجاهدون” ضد الرسوم المتحركة

منذ دقيقتين
فتاوى تحرم مشاهدة فيلم “كرتوني” بدعوى نشره للمثلية وتعتبره دمارا يهدد المجتمع احترف سلفيون، في الآونة الأخيرة، لعب دور “الرقابة”، حتى أصبحوا يمنحون رخص مشاهدة الأفلام أو منعها من القاعات السينمائية، بعد نجاح خطتهم، في فترات سابقة، في حظر عرض بعض الأعمال الفنية، لأنها ضد توجههم أو تعاكس “سلفيتهم”. وشنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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