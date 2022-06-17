الرياضة
بوانو: إقالة وحيد لن تكلف شيئا
حسم فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، في موضوع تكلفة إقالة الناخب الوطني من منصبه، وأكد أمام البرلمان أنها لن تكلف هيأته أي سنتيم. وكشف لقجع أن إقالة البوسني وحيد خاليلوزيتش من مهامه في تدريب الأسود لن تكلف الجامعة شيئا من الناحية المالية. وحسب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابيةأكمل القراءة »
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