الرياضة
العربي يمدد عقده مع أولمبياكوس
مدد يوسف العربي، لاعب المنتخب الوطني المغربي سابقا، عقده مع فريقه الحالي أولمبياكوس اليوناني، المقرر أن ينتهي في 30 يونيو الجاري، لموسمين إضافيين. وكشفت وسائل إعلام يونانية أن مسؤولي أولمبياكوس طلبوا من العربي تمديد عقده، بعد المستوى الجيد الذي قدمه في المواسم الثلاثة الأخيرة، التي خاضها رفقة فريقهم، وتمكن خلالأكمل القراءة »
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