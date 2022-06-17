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الرياضة

الدكيك: مهمتنا صعبة بالسعودية

منذ 5 دقائق
مدرب منتخب «فوتصال» قال إن المنتخب الوطني ليس مرشحا وحيدا للفوز بكأس العرب قال هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني داخل القاعة، إن بطولة كأس العرب بالسعودية تعرف مشاركة منتخبات قوية، قادرة على المنافسة على اللقب، بالنظر إلى توفرها على لاعبين متميزين وأطر تقنية أجنبية من مستوى عال. وأضاف الدكيك فيأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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