حوادث
اغتصاب قاصر بالبيضاء وآسفي في يوم
اعتدى عليها ابن الجيران فغادرت منزل عائلتها للعيش مع جدها بالزمامرة لتقع ضحية مسن توهمت قاصر أن مغادرتها بيت عائلتها بالبيضاء صوب الزمامرة حيث يقطن جدها، سينسيها صدمة اغتصابها من قبل شاب من الجيران، لكن بمجرد وصولها آسفي ليلا على متن حافلة، وقعت ضحية اغتصاب ثان وبطرق شاذة من قبلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا