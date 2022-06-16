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حوادث

اغتصاب قاصر بالبيضاء وآسفي في يوم

منذ دقيقتين
اعتدى عليها ابن الجيران فغادرت منزل عائلتها للعيش مع جدها بالزمامرة لتقع ضحية مسن توهمت قاصر أن مغادرتها بيت عائلتها بالبيضاء صوب الزمامرة حيث يقطن جدها، سينسيها صدمة اغتصابها من قبل شاب من الجيران، لكن بمجرد وصولها آسفي ليلا على متن حافلة، وقعت ضحية اغتصاب ثان وبطرق شاذة من قبلأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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