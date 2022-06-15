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حوادث

إيقاف عضو شبكة لـ “الحريك” بالجديدة

منذ 21 ثانية
أثمرت مجهودات فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، وضع اليد على شخص بزنقة السعديين بدرب غلف، كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، لضلوعه في شبكة متخصصة في التهجير السري نحو الضفة الأخرى، وكان اسمه تردد على لسان شباب حالم بالهجرة، فشلت رحلاتهم ولم تدرك لحظات الصفرأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية


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