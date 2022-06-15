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خاص

اللجوء لمؤسسات الأداء لصرف التعويضات

منذ 30 ثانية
أفاد المدير العام للضمان الاجتماعي أنه سيتم اللجوء إلى مؤسسات الأداء عبر آلية الوضع رهن الإشارة لتحويل تعويضات الملفات الطبية لفائدة المستفيدين من التغطية الصحية الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية، وتعتبر هذه هي الطريقة الأمثل لأداء مستحقات المستفيدين من التغطية الصحية. وأوضح بوبريك أن الفئات المستهدفة من تعميم التغطيةأكمل القراءة »


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منذ 30 ثانية


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