الرياضة
محترفو القاعة حاضرون في كأس العرب
الدكيك استدعى 18 لاعبا ضمنهم ستة من شباب المحمدية ومثلهم من أوربا سيكون المحترفون حاضرين في بطولة كأس العرب، التي تحتضنها الدمام السعودية في الفترة الممتدة ما بين 20 و28 يونيو الجاري. ووجه هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني داخل القاعة، الدعوة إلى 18 لاعبا ضمنهم ستة محترفين يمارسون في فرنساأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا