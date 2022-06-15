الرياضة
الشكوك تتفاقم
خاليلوزيتش برر التواضع بالإصابات والعياء والمشجعون قلقون وضع المنتخب الوطني قدما في نهائيات كأس إفريقيا 2023، بعد تحقيق الفوز على ليبيريا بهدفين لصفر، أول أمس (الاثنين)، بملعب محمد الخامس، وهو الثاني لحساب المجموعة 11، بعد الفوز على جنوب إفريقيا (2-1)، الخميس الماضي، في تصفيات «الكان». ولم تخل المباراة من صافراتأكمل القراءة »
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