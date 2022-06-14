الرياضة
آسفي يستعيد مجيد
يفتقد اعميرات والغافولي أمام المغرب الفاسي غدا يستعيد أولمبيك آسفي حارسه مختار مجيد، في مباراته أمام مضيفه المغرب الفاسي، المقررة غدا (الأربعاء)، ضمن الدورة 25 من بطولة القسم الأول، بعدما غاب عن المباراة السابقة أمام حسنية أكادير، بسبب عقوبة التوقيف لمباراة واحدة، التي صدرت في حقه بعدما جمع أربع بطاقاتأكمل القراءة »
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