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أســــــرة

قطعة بسكويت

منذ دقيقتين
يقدم الاختصاصيون في أمراض النساء والتوليد، نصائح لتجنب فقدان الشهية، وعدم تحفيز شعور الرغبة في القيء، التي تؤدي إلى النفور من الطعام، ومن بينها عدم النهوض من السرير فور الاستيقاظ صباحا، إذ يفضل أن تجلس الحامل برهة على حافة السرير، حتى تتأكد من قدرتها على النهوض، دون الإحساس بالدوخة أو الغثيان، إلى جانب تناولأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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