الرياضة
الشغب يستنفر الداخلية
لفتيت بالبرلمان: بدأنا تنزيل إستراتيجية جديدة لمحاربة الظاهرة دخل البرلمان على خط شغب الملاعب الذي اندلع أخيرا في مختلف الملاعب الوطنية، خصوصا بعد عودة الجماهير للمدرجات بعد الجائحة. واقترحت وزارة الداخلية أربعة حلول لمحاربة ظاهرة الشغب بالملاعب في الآونة الأخيرة. وحدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في معرض رده علىأكمل القراءة »
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