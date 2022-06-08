حوادث
12 سنة لمروع تجار الجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة جانح من ذوي السوابق القضائية وحكمت عليه بـ 12 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية اختطاف قاصر يقل عمره عن 12 سنة والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح واستهلاك مادة مخدرة. وجاء إيقافه من قبل عناصر الدائرة الخامسة للشرطة التيأكمل القراءة »
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