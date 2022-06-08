حوادث
اعتقال 24 إسبانيا استغلوا مغاربة قاصرين
خرقوا إغلاق الحدود ونشطوا في تجنيد أطفال الملاجئ لتهريب المخدرات أنهت السلطات الأمنية الإسبانية، في اليومين الماضيين، نشاط شبكة دولية لتهريب المخدرات، أفرادها على علاقة ببارونات مغاربة يوجدون في الشمال الشرقي، نجحوا لمدة في خرق إغلاق الحدود بتأمين نقل المخدرات بين الناظور ومليلية، بطريقة ماكرة وباستغلال أطفال مغاربة يوجدون فيأكمل القراءة »
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