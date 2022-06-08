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حوادث

إيقاف مروج خمور بالناظور

منذ 14 ثانية
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لمصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، أخيرا، من تحديد موقع ورشة سرية عبارة عن مرأب منزلي يستعمله صاحبه في صناعة “ماء الحياة” ومشروبات كحولية تحمل علامات تجارية مزيفة، بمنطقة «أريمام « بجماعة إحدادن بإقليم الناظور. واقتحمت العناصر الأمنية المرأب الذي كان يكتريهأكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية


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