حوادث
إيقاف مروج خمور بالناظور
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لمصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، أخيرا، من تحديد موقع ورشة سرية عبارة عن مرأب منزلي يستعمله صاحبه في صناعة “ماء الحياة” ومشروبات كحولية تحمل علامات تجارية مزيفة، بمنطقة «أريمام « بجماعة إحدادن بإقليم الناظور. واقتحمت العناصر الأمنية المرأب الذي كان يكتريهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا