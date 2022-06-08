حوادث
السجن لحارق منزل والدته
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذته، من أجل جناية إضرام النار بواسطة قنينة غاز والعنف ضد الأصول والسكر العلني البين. ويستفاد من وثائق الملف، خاصة المحضر المنجز من قبل الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج، أنهاأكمل القراءة »
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