fbpx
أســــــرة

محاربة السمنة

منذ دقيقة واحدة
تشمل عوامل الإصابة بمقاومة الأنسولين، وجود تاريخ عائلي لمرض السكري من النوع الثاني، وغياب النشاط البدني وعادات النوم السيئة وتناول الكثير من الوجبات السريعة والسكر المكرر والدقيق. وهناك أيضا علاقة بين مقاومة الأنسولين والوزن. إن تراكم الكثير من دهون البطن يمثل مشكلا، لأنه يعني أن هناك المزيد من الدهون “الحشوية”،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة