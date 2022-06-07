أســــــرة
محاربة السمنة
تشمل عوامل الإصابة بمقاومة الأنسولين، وجود تاريخ عائلي لمرض السكري من النوع الثاني، وغياب النشاط البدني وعادات النوم السيئة وتناول الكثير من الوجبات السريعة والسكر المكرر والدقيق. وهناك أيضا علاقة بين مقاومة الأنسولين والوزن. إن تراكم الكثير من دهون البطن يمثل مشكلا، لأنه يعني أن هناك المزيد من الدهون “الحشوية”،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا