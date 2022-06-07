أســــــرة
4 خطوات للوقاية
يعتبر الاختصاصيون أن هناك بعض الخطوات التي تساعد على الوقاية من مشكل مقاومة الأنسولين، منها ممارسة الرياضة. وينصح بممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة يوميا من النشاط المعتدل، مثل المشي السريع 5 أيام أو أكثر في الأسبوع. ومن بين النصائح أيضا، الحصول على وزن صحي، وهو ما يساعد علىأكمل القراءة »
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