قطر تستعين بآلاف العناصر الأمنية المغربية لتأمين مونديال 2022

على هامش الاستعدادات القطرية الجارية على قدم وساق لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022 ، وقعت قطر والمغرب، أخيرا، اتفاقية تعاون، تنص على إيفاد آلاف العناصر الأمنية لتغطية هذا الحدث الكروي العالمي، الذي سيجرى ولأول مرة في تاريخ المونديال فوق ملاعب عربية.

والتمست قطر الخبرة الأمنية المغربية في مجال التدبير الأمني للمظاهرات الكبرى، إلماما بصعوبة التحديات اللوجيستيكية والأمنية المطروحة أمامها، حيث يرتقب أن يبلغ عدد الوافدين على الدولة، التي يقل عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة ، حوالي 1.5 مليون من المشجعين، أي ما يعادل 50 ٪ من سكانها. كما يجب عليها تأمين اللاعبين ووفود الدول المشاركة والملاعب والفنادق ومقرات الإقامة والجماهير العريضة والهجمات السيبرانية، وهو ما دفع الدوحة إلى الاستعانة بخبرة أمنية معترف باحترافيتها دوليا.

يسرى عويفي