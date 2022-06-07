مجتمع
البحوث الجامعية… الجهد المهدور
لا تستفيد منها الكلية والطلبة وأساتذة يشرفون على عشرات الأطروحات تعتبر البحوث الجامعية في نهاية مرحلة الإجازة والماستر والدكتوراه، تتويجا لمسار علمي ومعرفي، راكمه الطالب خلال سنوات من التردد على الجامعة، ودراسة عشرات الوحدات في مختلف التخصصات، علما أنه من المفروض أن يكون الطالب طيلة فترة الدراسة، ينجز بحوثا علميةأكمل القراءة »
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