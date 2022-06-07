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حوادث

تفكيك عصابة ملثمين

منذ 4 دقائق
أطاحت عناصر المنطقة الأمنية العيايدة بسلا، السبت الماضي، بملثمين، وهما في حالة تلبس بارتكاب سرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، ويرتديان قناعين بهما شعار فريق كروي محلي بالعدوتين، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، بعد محاولة الجانيين الفرار عبر أزقة ضيقة. وأفادت مصادر عليمة أن عناصر الفرقة الأمنية المداومةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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