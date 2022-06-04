حوادث
التقييم الأمني…”اللي فرط يكرط”
مخالفة توجهات المديرية العامة للأمن الوطني تعصف بكبار المسؤولين شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، في إعادة تقييم عمل المصالح الأمنية الخارجية، لمعرفة مدى ملاءمة العمل الميداني لمختلف المصالح مع التوجهات الكبرى التي حددتها المديرية في مجال الأمن العام وتجويد الخدمات الشرطية. بعض من مراحل التقييم أظهر عدم الالتزام الدقيق والتامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا