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انزلوا من أبراجكم

منذ 6 دقائق
ما يحتفظ به المواطن العادي حين يعود نهاية اليوم إلى بيته، هو أن الحكومة “تشعل” الحرائق في كل شيء، بدءا من أسعار المحروقات، إلى المواد الغذائية الأساسية بمحلات البقالة، وأثمنة الخضر والفواكه، وأخيرا الزيادة الأخيرة في ثمن الحليب من صنف “المعالجة فائقة الحرارة”. في المقابل، ينبغي على الحكومة أن تفعلأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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