الأولى
لفتيت يسترجع الدعم من الأحزاب
إطارات سياسية فشلت في تسديد ما بذمتها من ديون والداخلية تمهلها ثلاث سنوات استرجعت وزارة الداخلية، بعد سن إجراءات صارمة في حق أحزاب سياسية، مبالغ مالية غير مستحقة، حصلت عليها برسم التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية لمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية في 2021. واستنادا إلى وثيقةأكمل القراءة »
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