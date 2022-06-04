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لفتيت يسترجع الدعم من الأحزاب

منذ دقيقتين
إطارات سياسية فشلت في تسديد ما بذمتها من ديون والداخلية تمهلها ثلاث سنوات استرجعت وزارة الداخلية، بعد سن إجراءات صارمة في حق أحزاب سياسية، مبالغ مالية غير مستحقة، حصلت عليها برسم التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية لمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية في 2021. واستنادا إلى وثيقةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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