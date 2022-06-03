الأولى
ضرائب بـ 140 مليارا تفضح منتخبين
مسؤولون ورؤساء جماعات متهمون بالتستر على محظوظين وعدم تحصيل موارد ضريبية يباشر مراقبون من وزارة الاقتصاد والمالية، تحقيقات في سجلات جماعات ترابية يشتبه أن مسؤوليها تغاضوا عن تحصيل موارد جبائية وواجبات استغلال الملك العمومي. وأكدت مصادر أن إجمالي واجبات استغلال الملك العمومي التي تم تحصيلها إلى غاية نهاية أبريل الماضي،أكمل القراءة »
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