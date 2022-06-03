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مليار و400 مليون تزلزل مجلس جهة الرباط
أطلقت مجالس منتخبة، في ظل الأزمة المالية طلبات العروض، من أجل كراء وشراء سيارات فارهة، ما خلف استياء عارما، من قبل الناخبين الصغار، بسبب ما اعتبروه تبذيرا للمال العام. وضرب مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي يرأسه القيادي “البامي” رشيد العبدي زلزال عنيف، بسبب تخصيصه نحو مليار و400 مليون منأكمل القراءة »
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