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تلاعبات تفسد البطولة النسوية

منذ 5 دقائق
كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” عن ممارسات تقوم بها بعض الأندية النسوية واللاعبات في تدبيرها لملف الأجور الذي تكلفت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وحسب هذه المعطيات، التي أثير جانب منها في الجمع العام للعصبة الوطنية النسوية، أول أمس (الأربعاء)، فإن قيام الجامعة بصرف الأجور الشهرية للاعبين والمدربين فتحأكمل القراءة »


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