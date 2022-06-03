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تلاعبات تفسد البطولة النسوية
كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” عن ممارسات تقوم بها بعض الأندية النسوية واللاعبات في تدبيرها لملف الأجور الذي تكلفت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وحسب هذه المعطيات، التي أثير جانب منها في الجمع العام للعصبة الوطنية النسوية، أول أمس (الأربعاء)، فإن قيام الجامعة بصرف الأجور الشهرية للاعبين والمدربين فتحأكمل القراءة »
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