وطنية
العامل ندير يرفض إقالة “مول الما”
رفض الحبيب ندير، عامل سيدي قاسم، القادم إلى الإدارة الترابية من أسوار وزارة الجالية، حيث كان يشغل فيها منصب الكاتب العام في عهد القيادي الاتحادي الغاضب عبد الكريم بنعتيق، طلب المعارضة بمجلس سيدي قاسم، القاضي بعزل التجمعي عبد الإله أوعيسى، الذي يرأس المجلس نفسه. وصدم جواب العامل نفسه، الذي منذأكمل القراءة »
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