خاص
عبد السلام عامر… قاهر الظلام
سفر في مسار صاحب «القمر الأحمر» الذي أبصر العالم عبر النغم رفقة الراحل محمد الحياني رفقة الصقلي ومحرم فؤاد رفقة زوجته فاطمة عفيفي وعبد الحليم حافظ من منا لم تشنف أسماعه رائعة “القمر الأحمر” أو”راحلة” أو “قصة الأشواق” و”ميعاد” وغيرها من القطع الرومانسية التي ميزت حقبة عاشتها الأغنية المغربية خلالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا