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خاص

عبد‭ ‬السلام‭ ‬عامر‭… ‬قاهر‭ ‬الظلام

منذ 5 دقائق
سفر‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬صاحب‭ ‬‮«‬القمر‭ ‬الأحمر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أبصر‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬النغم رفقة الراحل محمد الحياني رفقة الصقلي ومحرم فؤاد رفقة زوجته فاطمة عفيفي وعبد الحليم حافظ من‭ ‬منا‭ ‬لم‭ ‬تشنف‭ ‬أسماعه‭ ‬رائعة‭ “‬القمر‭ ‬الأحمر‭” ‬أو‭”‬راحلة‭” ‬أو‭ “‬قصة‭ ‬الأشواق‭” ‬و‭”‬ميعاد‭” ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬الرومانسية‭ ‬التي‭ ‬ميزت‭ ‬حقبة‭ ‬عاشتها‭ ‬الأغنية‭ ‬المغربية‭ ‬خلال‭أكمل القراءة »


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