حوادث
6 سنوات لهاتك عرض طفلين
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مشردا عشرينيا ب6 سنوات سجنا نافذا لأجل جناية “التغرير بقاصرين وهتك عرضهما بالعنف” وجنحة “استهلاك مادة مخدرة”، بعد مناقشة ملفه الجنائي في أول جلسة بعد 3 أيام فقط من إيداعه سجن بوركايز وإحالته على الغرفة بشكل مباشر من طرف الوكيل العام. واستمعت هيأة الحكمأكمل القراءة »
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