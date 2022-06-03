أســــــرة
رقــــــــم: 4 خطوات للتخلص منها
تزيد كثير من العوامل من حدة المعاناة من قشرة الشعر المزمنة، لذلك يعتبر مهما اتباع مجموعة من الخطوات للتخفيف منها. وتعتبر أولى الخطوات الحرص على غسل الشعر بالطريقة الصحيحة ومشطه قبل الغسيل، فهذا يساعد في التخلص من القشرة وفك التشابك من الشعر، إلى جانب استعمال الماء الفاتر، وترك الشامبو قليلاأكمل القراءة »
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