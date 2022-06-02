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وطنية

13.8‭ % ‬من‭ ‬المغاربة‭ ‬الراشدين‭ ‬مدخنون‭ ‬

منذ 6 دقائق
رغم‭ ‬أن‭ ‬التبغ‭ ‬ليس‭ ‬مغربيا،‭ ‬ودخل‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬متأخرا،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬من‭ ‬الشعوب‭ ‬التي‭ ‬تستهلكه،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬المدخنين،‭ ‬تشكل‭ ‬13‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬البالغين‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬ليس‭ ‬سهلا،‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أضفنا‭ ‬إليه‭ ‬نسبة‭ ‬تفوق‭ ‬35‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬ضحايا‭ ‬التدخين‭أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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