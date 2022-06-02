وطنية
13.8 % من المغاربة الراشدين مدخنون
رغم أن التبغ ليس مغربيا، ودخل إلى المملكة متأخرا، إلا أننا من الشعوب التي تستهلكه، إذ أن نسبة المدخنين، تشكل 13.8 في المائة من السكان البالغين 15 عاما فما فوق، وهو رقم ليس سهلا، خاصة إذا ما أضفنا إليه نسبة تفوق 35 في المائة من السكان، الذين هم ضحايا التدخينأكمل القراءة »
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