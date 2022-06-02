الرياضة
التلاعب يضرب الكرة النسوية
تسجيلات ورسائل تؤكد وجود شبهات في مباراتين خلال الجولة الأخيرة ومطالب بفتح تحقيق دعا اتحاد فركلة النسوي، الممارس ببطولة القسم الوطني الثاني، لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى فتح تحقيق في المباراة التي جمعت فريقي فتيات السعيدية واتحاد ميدلت، لحساب الجولة الأخيرة من البطولة شطر الشمال، والمباراةأكمل القراءة »
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