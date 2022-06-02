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وطنية

“حرب” قبيلتين بسبب “بيجيدي”

منذ 6 دقائق
تسبب رجل سلطة في نشوب صراع بين قبيلتين في تراب إقليم كرسيف، بعد تقسيم أراض سلالية، اعتبره أفراد إحداهما اقتطاعا من حصتها لصالح الثانية. واحتجت القبيلة الغاضبة بسبب تدخل رجل سلطة برتبة رئيس قسم بالعمالة المذكورة لفرض تعيين منتخب من العدالة والتنمية في اللجنة المكلفة بوضع حدود الاستغلال، الأمر الذيأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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