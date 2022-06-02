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شيرين في قرطاج أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، إحياءها حفل ختام مهرجان قرطاج المقبل، المنتظر تنظيمه الفترة المقبلة في دورته الـ56 في تونس. وستقدم شيرين عبد الوهاب باقة من أشهر أغانيها في الحفل، الذي يعرف مشاركة العديد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي. ومن جهة أخرى، ستحيي شيرين عبدأكمل القراءة »
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