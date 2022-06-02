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الرياضة

المولودية ينهي عقد بوعميرة

منذ 5 دقائق
يخيم الغموض على مصير محمد بوعميرة، حارس مرمى مولودية وجدة، الذي ما زال غائبا عن التداريب، إذ غادر وجدة منذ مدة، ليقرر النادي إنهاء عقده. وأكد مصدر من داخل مولودية وجدة، أن بوعميرة لا يحضر تداريب الفريق، وأن المكتب المسير راسله بخصوص دواعي الغياب، ولم يتوصل بأي جواب، ومن المنتظرأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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