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الرياضة

لازاري وجدة بطلا للهواة

منذ 5 دقائق
توج حسنية لازاري وجدة بطلا للقسم الأول هواة، عقب فوزه في المباراة النهائية أمام النادي الرياضي أمل تزنيت، والتي انتهت بالضربات الترجيحية (5-3)، بعدما انتهت بهدف لمثله، واحتضنها ملعب العبدي بالجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، وعرفت صراعا قويا بين الفريقين المتنافسين. وحضر هذه المباراة النهائية، عبد الرحيم المقتريض، رئيس عصبة الشاويةأكمل القراءة »


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