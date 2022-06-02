الرياضة
لازاري وجدة بطلا للهواة
توج حسنية لازاري وجدة بطلا للقسم الأول هواة، عقب فوزه في المباراة النهائية أمام النادي الرياضي أمل تزنيت، والتي انتهت بالضربات الترجيحية (5-3)، بعدما انتهت بهدف لمثله، واحتضنها ملعب العبدي بالجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، وعرفت صراعا قويا بين الفريقين المتنافسين. وحضر هذه المباراة النهائية، عبد الرحيم المقتريض، رئيس عصبة الشاويةأكمل القراءة »
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