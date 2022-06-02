الصباح الفني
قالوا
بنطلحة كتب الشاعر محمد بنطلحة مقطعا شعريا جاء «حتى الشعر: تارة فواكه جافة، وتارة فطر أسود». قرطبي كتبت الممثلة فاطمة الزهراء قرطبي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الموسيقى تمنح روحا لقلوبنا وأجنحة للفكر”. بلمير كتبت المغنية رجاء بلمير تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “العيون تتحدث أفضل من الكلماتأكمل القراءة »
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