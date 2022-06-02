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الصباح الفني

قالوا

منذ 6 دقائق
بنطلحة كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬بنطلحة‭ ‬مقطعا‭ ‬شعريا‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الشعر‭: ‬تارة‭ ‬فواكه‭ ‬جافة،‭ ‬وتارة‭ ‬فطر‭ ‬أسود‮»‬‭. ‬ قرطبي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬قرطبي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬الموسيقى‭ ‬تمنح‭ ‬روحا‭ ‬لقلوبنا‭ ‬وأجنحة‭ ‬للفكر‭”.‬ بلمير كتبت‭ ‬المغنية‭  ‬رجاء‭ ‬بلمير‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬العيون‭ ‬تتحدث‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الكلمات‭أكمل القراءة »


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