الرياضة
الهلالي رئيسا للاتحاد العربي للتايكووندو
أعيد انتخاب إدريس الهلالي، رئيس الجامعة الملكية للتايكووندو، رئيسا للاتحاد العربي للعبة، لولاية جديدة، خلال الجمع العام الذي انعقد أخيرا بقصر الرياضات التابع للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وانتخب الهلالي بإجماع رؤساء الاتحادات العربية 15، التي حضرت أشغال الجمع، وهي الأردن والعراق والإمارات وقطر والسعودية والكويت واليمن ومصرأكمل القراءة »
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