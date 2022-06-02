الرياضة
الغافولي يغيب شهرا ونصف
لاعب آسفي لن يخضع لعملية جراحية يغيب المدافع خالد الغافولي عن فريقه أولمبيك آسفي، لشهر ونصف، بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية أمام شباب المحمدية، الخميس الماضي. وقال محمد الحضرمي، طبيب الفريق، في تصريح خاص ل”الصباح”، إن الإصابة تهم الأربطة الداخلية للركبة، لكنها خفيفة ولا تدعو للقلق، ولاأكمل القراءة »
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