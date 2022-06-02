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الرياضة

600 مشارك بماراثون أزرو

منذ 6 دقائق
احتضنت جماعة بنصميم، الأحد الماضي، النسخة الأولى للماراثون الأخضر، والذي عرف مشاركة 600 مشارك ومشاركة. وتم إعطاء انطلاقة اللحاق الجبلي بحضور السلطات المحلية، والعداء المغربي السابق إبراهيم بوطيب، وممثلي الشركات الداعمة، إذ فاقت نسبة المشاركة  كل التوقعات. وأشاد جميع المشاركين بالمجهودات المبذولة لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، تنظيميا من خلالأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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