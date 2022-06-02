الرياضة
الزمامرة يعاقب لاعبيه
طلب منهم استئناف التداريب رغم انتهاء الموسم الكروي فاجأت إدارة نهضة الزمامرة لاعبي الفريق، بعدما طلبت منهم العودة إلى استئناف التداريب، انطلاقا من أمس (الأربعاء)، بعدما خاضوا آخر مباراة في الموسم، السبت الماضي، أمام الاتحاد الوجدي. وكشفت إدارة الفريق الدكالي في بلاغ مقتضب نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعيأكمل القراءة »
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