الأولى
سرقة حواسيب السلامة بمطار البيضاء
استنفار الأجهزة وتحقيقات الفرقة الوطنية للدرك الملكي لتحديد المتهمين تجري الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، منذ ثلاثة أيام، تحقيقات موسعة لحل لغز سرقة معدات إلكترونية من مقر السلامة الجوية التابع لإدارة المكتب الوطني للمطارات، ضمنها 14 حاسوبا مشتملة على القرص الصلب. واستنفر اكتشاف السرقة، التي امتدت إلى أروقة المركز الوطنيأكمل القراءة »
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