الأولى
حسابات سرية للتهرب الضريبي
تستغل في عمليات “النوار” للتحايل على الدولة وشكاية مساهمين فضحت المستور فضحت شكاية رفعت إلى النيابة العامة، حسابات بنكية بالجنوب باسم شركات، تبين أنها غير مضمنة في وثائق محاسبة الشركة وغير مصرح بها لدى الضرائب، تقدر قيمتها بالملايير، تستغل في عمليات تجارية غير قانونية، من بينها البيع بـ”النوار”. وفوجئ مساهمونأكمل القراءة »
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