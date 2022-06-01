حوادث
لصوص يقطعون الأوكسجين عن مستشفى طنجة
التحقيق في تسلل مجهولين ومحاولتهم السرقة وتهديد حياة المرضى أمر وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تسلل مجهولين إلى داخل المستشفى الجهوي محمد الخامس، ومحاولتهم سرقة الأنابيب النحاسية التي تربط خزان الأوكسجين بمختلف المرافق والأقسام الحيوية بالمستشفى ذاته، وتحديد هوية الفاعلين للقبضأكمل القراءة »
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