أسواق
مهـن تحتضـر
ربع الحرف مهددة بالانقراض بجهة فاس و87 ألف حرفي أوقفوا عملية الإنتاج بسبب تداعيات كورونا أصبح مصير حرف ومهن تقليدية مختلفة في “كف عفريت” ما لم تتدارك مشاكل متعددة ساهمت في احتضارها بشكل تفاقم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، ما يتطلب حزما رسميا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، باتخاذ إجراءات عملية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا