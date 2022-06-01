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أسواق

مهـن تحتضـر

منذ 5 دقائق
ربع الحرف مهددة بالانقراض بجهة فاس و87 ألف حرفي أوقفوا عملية الإنتاج بسبب تداعيات كورونا أصبح مصير حرف ومهن تقليدية مختلفة في “كف عفريت” ما لم تتدارك مشاكل متعددة ساهمت في احتضارها بشكل تفاقم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، ما يتطلب حزما رسميا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، باتخاذ إجراءات عملية،أكمل القراءة »


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