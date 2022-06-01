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منتدى‭ ‬مغربي‭- ‬إسباني‭ ‬حول‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالداخلة

منذ 6 دقائق
قرر‭ ‬مجلس‭ ‬جهة‭ ‬الداخلة‭ ‬وادي‭ ‬الذهب،‭ ‬استضافة‭ ‬أشغال‭ ‬المنتدى‭ ‬المغربي‭ ‬الإسباني‭ ‬للاستثمار،‭ ‬يومي‭ ‬21‭ ‬و22‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭. ‬ويبحث‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬الإسبان‭ ‬عن‭ ‬حصتهم‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار،‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬الجهة‭ ‬توفرها‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الفاعلين‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تطورات‭ ‬الموقف‭ ‬الإسباني‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬وتوالي‭ ‬فتح‭ ‬القنصليات‭ ‬الأجنبية‭أكمل القراءة »


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