وطنية
منتدى مغربي- إسباني حول الاستثمار بالداخلة
قرر مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، استضافة أشغال المنتدى المغربي الإسباني للاستثمار، يومي 21 و22 يونيو الجاري. ويبحث رجال الأعمال الإسبان عن حصتهم من فرص الاستثمار، التي باتت الجهة توفرها لعدد من الفاعلين الاقتصاديين من مختلف الدول، خاصة بعد تطورات الموقف الإسباني من مبادرة الحكم الذاتي، وتوالي فتح القنصليات الأجنبيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا